'Дикие дроны': в Трускавце состоялись соревнования среди операторов БпЛА

19-20 мая в Трускавце состоялись соревнования среди операторов БпЛА – "Дикие Дроны". Это уже 4-е военно-спортивные соревнования среди представителей Сил обороны Украины с начала их основания в 2024 году.

На этот раз участие в турнире приняли 19 команд, среди которых подразделения Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины. Также в отдельном зачете соревновались 4 учебных центра подготовки операторов беспилотных систем.

Главными организаторами мероприятия являются: 93 ОМБр "Холодный Яр", ОО "Дикая Гонка", учебный центр "ДОВЖИК" и CAS (ООО "Креатив Агро Сервис").

Генеральный партнер мероприятия – украинская технологически-оборонная компания SkyFall, разработчиклегендарных бомберов Vampire, FPV-дронов Shrike и перехватчика шахедов P1-SUN., Титульный партнер – технологическая компания Vyriy Industries.

Другие партнеры мероприятия:

Оборонно-технологическая компания RoverTech, которая производит беспилотные наземные системы.

Технологическая компания, которая разрабатывает и серийно производит собственные БпЛА, Culver Aerospace.

Оборонно-технологическая компания F-Drones.

Производитель БпЛА Дидько.

Негосударственный акселератор оборонных технологий Defence Builder.

Соревнования проходили среди лучших расчетов БпЛА, которые соревновались между собой на тяжелых бомберах Vampire ("Баба Яга"), FPV Shrike и DJI Mavic. Именно эти дроны являются самыми результативными средствами поражения вражеских целей на фронте. Дисциплины соревнований построены на основе уникального боевого опыта и тех средств, которыми украинские военные ежедневно эффективно уничтожают врага.

Генеральный партнер соревнований технологически-оборонная компания SkyFall обеспечила справедливые условия мероприятия и предоставила FPV-дроны Shrike и тяжелые бомберы Vampire всем участникам. То есть соревнования проводились на единой платформе, что дало возможность конкурировать именно в умениях и навыках пилотов. Ведь технологическая составляющая соревнований была базовой и равной для всех.

Ключевая миссия – морально-психологическое восстановление военнослужащих, обмен опытом и нетворкинг с собратьями и производителями вооружений.

Соревнования проходили в двух основных категориях – командные гонки и гонки операторов FPV-дронов.

Параллельно с проведением соревнований на мероприятии было представлено почти полтора десятка производителей вооружения, среди которых производители БпЛА, НРК, Middle и Deep Strike и др.

Это стало уникальной возможностью для украинских производителей вооружения получить непосредственную обратнуюсвязь от военных об их средствах и возможности по их доработке. Военные же взамен имели возможность ознакомиться с новинками от производителей.

Результаты соревнований

В номинации лучшего расчета FPV-дронов победу одержала 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". За победу она получила три комплекса Vampire.

Второе место получила 71-я отдельная аэромобильная бригада. За серебро в этой номинации к десантникам на позиции поедут два комплекса Vampire. К слову, именно пилот экипажа этой бригады на псевдо "Монах" стал самым быстрым пилотом "Диких Дронов Трускавец-2026".

Третье место – за 4-й отдельной тяжелой механизированной бригадой. В подарок. Они получили один комплекс тяжелого бомбера Vampire.

Командные соревнования включали комплексные упражнения на "DJI Mavic", "Shrike и "Vampire". По итогам командной работы места распределились так:

1. 77 ОАеМБр – награда от партнеров, компании RoverTech, – 1 НРК "Змей".

2. 115 отдельная механизированная бригада - сертификат от компании Vyriy Industries на 500 тысяч гривен, на которые бригада самостоятельно выберет продукцию у производителя.

3.71 ОАеМБр – также сертификат на 500 тысяч от еще одного партнера соревнований.

Также отдельными заездами определялись наиболее умелые команды среди учебных центров. Победу в обеих номинациях – и FPV, и командных – одержал 155-й учебный центр "Ятаган".

В этом году ожидается проведение еще двух таких мероприятий. Место проведения и дата не анонсируются из соображений безопасности.