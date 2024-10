Бестселлер 'CEO Excellence' уже в продаже в украинском переводе, – Юрий Голик

Книгу "CEO Excellence. The Six Mindsets That Distinguish the Best Leaders from the Rest" из рейтинга Forbes в 2022 году теперь можно приобрести на украинском.

Об этом написал предприниматель и волонтер Юрий Голик. По его совместной с Folio инициативе в Украине издадут в общей сложности шесть бизнес-бестселлеров.

Выводы книги о шести особых преимуществах СЕО базируются на масштабном исследовании. Материалом для него стал опыт около 8 000 топ-менеджеров, управляющих известными и прибыльными мировыми компаниями в разных отраслях. Также авторы Кэролин Дьюар, Скотт Келлер и Викрам Малхотра провели интервью с почти 70 СЕО. Труд стал своего рода руководством для бизнес-лидеров, кристаллизовав опыт самых успешных менеджеров планеты. В Украине его можно купить на сайте издательства.

"Это первая книга топа Forbes-2022, которую мы издали в Украине. Уверен, что и у нас она тоже станет бестселлером. Вообще, с ассортиментом бизнес-литературы наш книжный рынок немного "провисает". Но мы заполняем эту нишу. Убежден, что украинцы должны получить доступ к мировому опыту на родном языке. Это важно для нашей интеграции в глобальный культурный и бизнес-контекст", – рассказал предприниматель.

Как сообщил Юрий Голик, выпуск второй книги из списка – Butler to the World Оливера Булло – состоится в ноябре, а следующие бизнес-бестселлеры будут выходить в продажу ежемесячно. На очереди Power Failure Уильяма Д. Коэна, The Power Law Себастьяна Маллаби, When McKinsey Comes to Town Уолта Богдановича и Майкла Форсайта и Money Men Дэна МакКрама.