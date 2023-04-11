''Белый цилиндрический корабль'': пассажир самолета снял НЛО в ''мистическом'' месте и взбудоражил сеть. Видео

Один из пассажиров самолета испугался, когда заметил сигарообразный НЛО, приближающийся к самолету, объект сразу же исчез в облаках. Примечательно, что человек увидел объект в той же горячей точке, где два года назад был замечен аналогичный сигарообразный объект над округом Ориндж в Калифорнии.

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Об этом сообщает издание Dailystar. Кадры, снятые на телефон, распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При приближении к облакам можно заметить серебристое прямоугольное пятно, перемещающееся с постоянной скоростью. Объект движется вправо на той же высоте, что и самолет.

Пассажир заметивший НЛО заявил, что они летели рейсом Southwest Airlines в направлении Сан-Диего, и"тик-так" появился, когда самолет летел над Калифорнией.

Очевидец описал НЛО как "белый цилиндрический корабль без крыльев, окон, различительных знаков или иных отчетливых деталей".

Важно отметить, что два года назад был замечен аналогичный сигарообразный объект в том же месте – над округом Ориндж в Калифорнии.

Как сообщал OBOZREVATEL, над итальянским городком Поссаньо в конце марта наблюдалось жуткое явление, которое многие восприняли за гигантское НЛО, мелькавшее красными огнями над городом. Настоящий размер явления достигал 360 километров и оно носило вполне естественный характер.

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