Жена, расчленившая украинского рэпера, призналась в убийстве: адвокат объяснила версию СМИ
Cуд продлил срок задержания Марины Кохал на 72 часа.
Жена украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал в ходе допроса якобы признала свою вину в его убийстве.
Как сообщает Telegram-канал 112, следователи Санкт-Петербурга пока устанавливают мотив женщины – подозреваемая постоянно уходит от ответа, ссылаясь на плохое состояние здоровья.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга отметили, что первичная причина смерти рэпера еще не установлена.
Тем временем, суд продлил срок задержания Кохал еще на 72 часа, чтобы собрать документы о ее личности.
Позднее адвокат подозреваемой Ирина Скурту заявила журналистам, что ее клиентка вины не признавала.
"Вину свою она не признает. Считаем, что обвинение вообще не обосновано, поскольку пока непонятна причина смерти и, вообще, было ли событие преступления", – сказала она.
Адвокат уточнила, что результаты экспертизы останков Картрайта будут готовы предварительно через один-два месяца.
Она добавила, что на теле Кохал нет видимых следов применения насилия, которые говорили бы о ссоре между супругами.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт скончался в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.
Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не обнаружил наркотиков в организме умершего рэпера.
Также стало известно, что Кохал расчленила мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.
СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.