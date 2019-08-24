"Шо за свадьба?" Рэп на Майдане во время Дня независимости поссорил украинцев

В сети появилось видео выступления исполнительницы Алины Паш на Майдане во время празднования Дня Независимости в Киеве.
Видео опубликовали в Twitter Пан Ібра, сопроводив его нецензурным высказыванием.
Алина Паш на Майдане
Скрин с видео
"Максимально жалко", "Заслужили", "Надеюсь, что просто сон", "Шо за свадьба?", "Закарпатская", — написали подписчики в комментариях.
Впрочем, нашлись и те, кому концерт понравился. "А мне нравится", "Нормально", "Кокошник у нее зачетный".
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