Заворотнюк на ТВ не будет: ее директор озвучил печальные новости

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что никакой пресс-конференции актрисы в ближайшее время не будет.
Как передает РБК, он назвал устаревшей распространившуюся 2 октября в СМИ информацию о скором выступлении актрисы на публике.
Анастасия Заворотнюк
"РБК"
"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", — пояснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюкдиагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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