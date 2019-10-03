Заворотнюк на ТВ не будет: ее директор озвучил печальные новости

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что никакой пресс-конференции актрисы в ближайшее время не будет.

Как передает РБК, он назвал устаревшей распространившуюся 2 октября в СМИ информацию о скором выступлении актрисы на публике.

Анастасия Заворотнюк "РБК"

"Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", — пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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