"Я устал, я ухожу!" Новогоднее обращение "Путина" с "оселедцем" взорвало сеть. Видео

Российских пользователей "взорвала" пародия на новогоднее обращение президента Владимир Путин в исполнении актера Никиты Кукушкина.

Ролик был опубликован на YouTube-канале "Дождя" 31 декабря. Менее, чем за сутки, его уже посмотрели более 172 тыс. пользователей. (Чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В "новогоднем обращении Невладимира Невладимировича Непутина" речь идет о том, что из-за наличия огромного количества двойников "оригинал" Путина был утерян, поэтому теперь приходится постоянно выкручиваться.

Никита Кукушкин Скриншот с видео

После всего этого "Путин" объявляет о своем уходе, но говорит, что перед отставкой подписал ряд указов, по которым Россия становится парламентской республикой, с участников "московского дела" снимают все обвинения, всех политзаключенных отпускают, Росгвардию ликвидируют, а МВД и ФСБ сокращают.

В заключение Непутин поворачивается на 360 градусов, при этом зрители могут заметить у него прическу, которая смахивает на "оселедець" украинских казаков.

Пародия вызвала восторг у пользователей. "Отлично, все просто отлично, 50 двойников, вся правда, спасибо!", "Спасибо, долго мы это хотели услышать!", "Эх, если бы все это было правдой", "У самого слезы навернулись, правда от смеха!" – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин в 2020-м году снова оскандалился с обращением к нации. Так, комментарии под соответсвующим роликом на YouTube-канале были заблокированы. То есть, россияне не смогут раскритиковать там выступление Путина.

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