Выяснилась причина смерти Началовой

Российская певица Юлия Началова скончалась от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего. Сердце артистки остановилось в 18:20. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Смерть наступила после операции — врачи решили ампутировать ногу. Операцию ослабленный организм артистки не перенёс, уточняет Telegram-канал Super.

В то же время отец Началовой сообщил, что предварительно девушка умерла из-за абсцесса – гнойного воспаления тканей.

Юлия Началова АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа Юлия была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.

После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она так и не приходила.

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