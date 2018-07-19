Выступал в Крыму: в Украину собрался с концертами комик из России

Белорусский стендап-комик Ваня Усович едет с концертами в Украину, несмотря на то, что выступал в 2016 году в аннексированном Крыму.

Согласно информации в билетном агентстве Вilet Нouse, его выступления анонсированы в Киеве и Харькове 6 и 7 октября. Комик собирается дать "Большой Stand Up" в Центральном Доме Офицеров ВСУ и Дворце студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого.

При этом цена билета в Киеве на его выступление варьируется от 350 до 1250 гривен. Продолжительность программы - 1,5 часа. Шоу будет представлено на русском языке для лиц старше 16 лет.

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По данным Styler, Усович выступал вместе с Идраком Мирзализаде и местными стендаперами 15 сентября 2016 года в симферопольском баре TorTuga. Об этом практически не было информации до последнего момента, пока сам белорус не опубликовал фотоотчет. На сегодняшний день Усович живет в Москве, где часто дает концерты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заслуженный артист РФ Константин Хабенский попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении оккупированного Крыма.