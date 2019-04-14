"Вырезал все про Украину": известный российский музыкант поскандалил с Дудем

Скандальный российский артист Александр Маршал обвинил известного журналиста и блогера, автора YouTube-программы "вДудь" Юрия Дудя в том, что тот вырезал из их беседы половину разговора об Украине.

Такое заявление он сделал в интервью "Царьград.ТВ". "Он половину там вырезал всего того, что я говорил - про Украину и так далее. Но когда он меня спросил "вы пропутинский?", я ответил – "во-первых, я пророссийский, что значит пропутинский, не понимаю", – объяснил Маршал.

При этом российский музыкант посоветовал недовольным жизнью в России гражданам уезжать из страны и высказался о политических событиях в Украине в оскорбительном тоне.

Александр Маршал ТВ Центр

"А если вас тут ничего не устраивает – уезжайте. Зачем вы здесь? Что вы здесь мутите? Вы что, хотите Майдан? Езжайте в Украину, вон, замечательная страна. Смотрите, какая демократия! Это же просто потрясающе! Смотрите, какие там ребята у власти, и стремятся к власти. Поезжайте. Зачем вы мутите здесь воду и зачем вы хотите сделать так, чтобы было еще хуже? И эти заблуждения, что сейчас придет другой – приедет барин, барин всех рассудит. Ни хр*на не будет! Не будет лучше, пока вы сами себе не сделаете будущее. А лежать, повторяю, на диване и сотрясать воздух и интернет своими мыслями никчемными, я считаю, что это просто даже стыдно, так себя вести", – разозлился исполнитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дудь вызвал бурную реакцию у пользователей своим заявлением о том, что "украинцы и россияне – братья навеки".

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