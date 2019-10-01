"Всем русский мир": бывший вице-премьер жестко прошелся по Виннику с "крымнашистами"

Певец Олег Винник, снимаясь в клипе с российскими звездами-крымнашистами, забыл, что на востоке Украины каждый день гибнут люди.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, оценивая поступок артиста. По его мнению, Винник надеется в будущем поехать на гастроли в Россию.

По мнению Кириленко, Винник принимал решение сознательно, но не ожидал такого негативного общественного резонанса.

"Наверное, ему сказали, что уже нет никакой войны, что между Украиной и Россией давно мир, потому как раз время принять участие в таком проекте. И если певец из Украины принимает участие, то, очевидно, он не обращает внимания, что каждый день на восточном фронте раненые или погибшие. Кроме того, он, наверное, рассчитывает, что скоро восстановится единый гастрольный рынок с большой российской доминантой. И все вернется на круги своя, и все будут дружно обнявшись гастролировать друг к другу", – подчеркнул бывший вице-премьер.

По его словам, данный проект надо было назвать не "Всем мир", а "Всем русский мир".

Кириленко заявил, что пропаганда России преследовала одну цель – создать пафосную картинку, "что мы первые миротворцы, мы первые за мир, братьям нельзя делиться, мы один народ и одна страна".

"Люди, которые являются лидерами общественного мнения, должны делать все, чтобы утверждать собственную страну. Все эти байки, что музыка вне политики, спорт вне политики, творчество вне политики, искусство вне политики – это давно и неоднократно опровергнуто во многих странах. Не могут люди, которые живут благодаря зрителю, публике, украинскому народу, быть вне украинского народа, который ведет изнурительную войну, навязанную нам Российской Федерацией", – отметил экс-вице-премьер.

"Российское прочтение слова мир – это капитуляция Украины. Наше прочтение слова мир – это победа, это возвращение Донбасса и Крыма", – добавил он.

strana.ua

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