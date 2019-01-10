Впервые за 30 лет: церемония ''Оскар-2019'' осталась без важной ''фишки''

Проведение 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" в 2019 году пройдет впервые за почти 30 лет без ведущего.

Как сообщает Variety со ссылкой на источники, продюсеры выберут список знаменитостей А-листа, которые будут объявлять со сцены категории и вручать статуэтки.

Мероприятие состоится через шесть недель – 24 февраля, потому у организаторов есть ограниченное количество времени, чтобы все успеть.

Напомним, что подобный скандал разгорелся после того, как американский актер и комик Кевин Харт, который был избран на роль ведущего, отказался вести церемонию из-за скандала о его гомофобных высказываний девятилетней давности.

Кевин Харт oscar.go.com

Я решил отказаться от предложения стать ведущим "Оскара" в этом году. Не хочу, чтобы те талантливые люди, которые будут праздновать ночью, как-то отвлекались на мою личность. Я искренне извиняюсь перед ЛГБТ-сообществом за мои неуважительные слова, сказанные в прошлом", — сказал тогда актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз церемония "Оскар" оставалась без ведущего в 1988 году. Подобные ситуации также были в 1968, 1969 и 1970 годах.