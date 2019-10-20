"Просили небритые подмышки": веб-модель рассказала о странных пристрастиях клиентов

18-летняя веб-модель Мария из Запорожья (Украина) рассказала о странных пристрастиях клиентов.

Так, по словам девушки, к ней "заходили" разные люди. Были супружеские пары, которые платили за то, что она просто за ними наблюдала. И мужчины, которые просили показать небритые подмышки, либо же смотреть на них в памперсах. Об этом сообщает издание BBC.

Фото: gazeta.a42.ru

"Попадались странные клиенты. Как-то у меня был мужчина, который надевал памперс и просто бегал в нем. Ему нравилось, что на него смотрят. "Заходила" и супружеская пара. Они развлекались и платили мне за то, что я просто на них смотрела. Если говорить по фетиш, то часто просили показать подмышки, а если еще и небритые, то это вообще бомба. Бывали и те, кто просил показать мышцы", — рассказала Мария.

Новости Названы самые странные предпочтения в сексе

Также веб-модель призналась, что однажды она общалась на сайте с парнем и думала, что влюбилась. Но потом он исчез.

Фото: etcetera.media

"Еще был парень, который играл мне на гитаре и пел. Он был музыкантом, гастролировал и иногда заходил к нам на сайт. Я даже думала, что начинаю влюбляться, но потом он исчез", — поделилась Мария.

Ранее OBOZREVATEL пообщался с бывшими веб-моделями, которые поделились очень откровенными и неприятными воспоминаниями.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!