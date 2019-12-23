В сети появились детские фото и трогательные истории актеров "Дизель Студио"

В преддверии Нового года актеры "Дизель Студио" делятся воспоминаниями из детства и рассказывают, кем были на утренниках.

Поклонников "Дизель Студио" умилили детские фото актеров, опубликованные в официальных сообществах в соцсетях. Мы решили разузнать подробности про их новогодние праздники. Многим знакомы и памятны костюмы, в которых пели, танцевали и рассказывали стихи под елочкой все эти бесконечные Зайчики и Снежинки. Но давайте посмотрим, кем были на детских утренниках актеры "Дизель Студио"?

Зайка-натурал Евгений Гашенко

Евгений Гашенко рассказывает, что был, как и многие, очень милым зайчиком:

— Я в основном был зайцем. Причем, несколько лет в одном костюме. Мама его просто модернизировала и перешивала каждый год. Кстати, у нас были родственники в селе, поэтому на моем костюме был настоящий заячий мех!

Яна Глущенко "в короне" с детского сада

А актриса "Дизель Студио" Яна Глущенко удивила всех необычными подробностями из своего детства. Оказывается, её костюмы для утренников шил… папа!

— Я помню, что на праздниках была Лисичкой, Снежинкой, Красной Шапочкой. А все эти костюмы помогал делать мой папа. Короны, обшивка костюма "дождиком" — это была его работа. Особенно мне запомнилась снежинка… у меня была такая красивая корона! Да, уже тогда я была с короной (смеется) Кстати, перед тем, как было сделано это фото, я обнаружила на своих чешках дырочку. Я очень расстроилась, но Дедушка Мороз закрыл мою ножку своей шубкой!

Индеец Крутоголов рыдал из-за Деда Мороза

Егор Крутоголов, актер и художественный руководитель "Дизель Студио" рассказывает, что в вопросе своих новогодних образов полагался на маму:

— У меня что, был выбор? Во что нарядили, в том и пошел на утренник. За костюм отвечала мама. Помню, что в детском саду я был настоящим индейцем! А вот зайчиком или снежинкой не был. Кстати, именно на Новый год в детстве у меня произошла психологическая травма. Как-то заказанный Дед Мороз "обломался" и его заменил мой папа. Он отлично справился! Но после я увидел, как Дед Мороз превратился обратно в моего папу. Я так рыдал! Я до конца не понимал, почему я плачу, но чувствовал, что произошел какой-то обман. Да еще и мой отец был в этом замешан!

Грустный гном Виктор Бронюк

А приглашенный гость зимнего концерта "Дизель Шоу", фронтмен группы "ТиК" Виктор Бронюк, удивил своими необычными образами:

— В моё время все были сплошь и рядом — Зайчики и Снежинки. А я — нет, потому что не принимал идею "быть, как все". Я одевался Грустным Гномом, Чебурашкой, Мушкетером и Котом Леопольдом.

Премьерные зимние выпуски "Дизель Шоу" можно посмотреть на официальном YouTube-канале "Дизель Студио" каждую пятницу декабря в 20:10!

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