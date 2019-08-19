В Киеве пройдет семейный фестиваль "Папа FEST" от Дяди Жоры

В воскресенье, 8 сентября, на территории "ONOVO Dendra Hotel" состоится первый развлекательный семейный фестиваль "Папа FEST".

На уникальной локации среди соснового леса, папы и их семьи получат незабываемые эмоции и смогут получить интересные умения и знания. Гостей фестиваля ожидают зрелищные фотозоны, ряд удивительных мастер-классов, конкурсов, чемпионатов, выступления интересных спикеров и встречи с блогерами. Папам особенно понравятся мужские соревнования.

Дядя Жора с семьей

Мамочки же оценят бьюти и зоны шоппинга, с дизайнерской одеждой. Дети будет в восторге от детской анимационной шоу-программы, аттракционов, захватывающих квестов с костюмированным перевоплощениями и кастинга к детскому телешоу "Kids Team", как пути стать настоящей звездой! И всем, независимо от возраста и пола, понравятся угощения на фудкорте, концерты звезд шоу-бизнеса, розыгрыши таких призов, как семейное путешествие, смартфон и другие.

Дядя Жора с семьей

Дядя Жора

Посетители мероприятия смогут окунуться в атмосферу первоклассного семейного уикенда и надолго запечатлеть в памяти незабываемый отдых на семейном фестивале "Папа FEST".

Дядя Жора с семьей

Дядя Жора с семьей

Дядя Жора с семьей

Организатор: лидер в сфере организации праздников "Дядя Жора Company".

Звездный ведущий — Дядя Жора: "Я отец в кубе. У меня три дочери в возрасте от двух до семнадцати лет. Поэтому о семейном отдыхе и действительно захватывающих и одновременно полезных развлечениях я знаю практически все. Приходите и убедитесь. Будет весело!", — обещает Дядя Жора.

"Папа FEST" — семейный развлекательный фестиваль для семей, стремящихся к активным и незабываемым эмоциям.

Дата проведения: 8 сентября, воскресенье.

Временные промежутки: 10.00 – 22.00

Место: "ONOVO Dendra Hotel", Киев, Бориспольское шоссе, 18 км

Стоимость входного билета: 150 грн

Дополнительная информация: +38 (067) 690 20 60, zakaz@jora.biz, event2@jora.biz

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