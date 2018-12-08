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В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

9.4тЧитать материал на украинском

В Италии результате давки на рэп-концерте в итальянской провинции Анкона погибли шесть человек, около 120 пострадали.

Так, трагедия случилась на дискотеке "Lanterna azzurra" в Коринальдо во время выступления местного хип-хоп исполнителя Sfera Ebbasta, передает La Reppublica. Отмечается, что 35 пострадавших сразу же забрали "скорые", 13 из них находятся в тяжелом состоянии.

Жертвами являются пятеро подростков (три девочки и два мальчика в возрасте от 14 до 16 лет). Также погибла 39-летняя мать одного из них.

По словам очевидцев, неизвестный распылил в воздухе некий "жгучий спрей", предположительно, из перцового баллончика.

В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности
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Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta

La Reppublica

В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

Corriere della Sera

Пострадавший 16-летний местный житель уточнил, что попытался выбраться из едкого облака, но запасной выход из клуба, в котором находилось около тысячи человек, оказался заблокирован, и охрана загоняла всех обратно. "Мы танцевали, ожидая шоу Sphere Ebbasta, когда мы почувствовали резкий запах, мы побежали к одному из аварийных выходов, но обнаружили, что он заблокирован, вышибалы сказали нам возвращаться ..." - рассказал он.

В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

Corriere della Sera

В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

Corriere della Sera

В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

Corriere della Sera

В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

Corriere della Sera

Что произошло на самом деле

Местные правоохранители уже начали расследование. Главная гипотеза на данный момент заключается в том, что количество присутствующих было выше допустимого. Владельцев клуба, где случилась трагедия, уже допросили.

Так, ресторан, согласно первой реконструкции, имеет три запасных выхода: один из них ведет по мосту, который пересекает небольшой ров и соединяет дискотеку с парковкой. Трагедия произошла в тот момент, когда подростки выбежали на него и он рухнул. Дети попросту упали в тот ров и их раздавили.

Аналогичный инцидент случился в Турине в 2017 году. Тогда во время просмотра трансляции финала Лиги чемпионов четверо юношей распылили газ, чтобы совершить попытку ограбления. Тогда в результате начавшейся давки ранения получили 1500 человек, одна женщина через несколько дней умерла в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Курске местные жители устроили давку в борьбе за бесплатные подарки, которые раздавала парламентская партия ЛДПР Владимира Жириновского.

Место
Италия
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Комментарии на сайте не модерированы
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
ОкрАинские блогеры уже нашли в этой трагедии руку Кремля?
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Таврический Ваня
Таврический Ваня
Для справкиГород с населением около 5 тысяч человек.
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