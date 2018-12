В Италии на концерте случилась смертельная давка: погибли дети. Все подробности

В Италии результате давки на рэп-концерте в итальянской провинции Анкона погибли шесть человек, около 120 пострадали.

Так, трагедия случилась на дискотеке "Lanterna azzurra" в Коринальдо во время выступления местного хип-хоп исполнителя Sfera Ebbasta, передает La Reppublica. Отмечается, что 35 пострадавших сразу же забрали "скорые", 13 из них находятся в тяжелом состоянии.

Жертвами являются пятеро подростков (три девочки и два мальчика в возрасте от 14 до 16 лет). Также погибла 39-летняя мать одного из них.

По словам очевидцев, неизвестный распылил в воздухе некий "жгучий спрей", предположительно, из перцового баллончика.

Пострадавший 16-летний местный житель уточнил, что попытался выбраться из едкого облака, но запасной выход из клуба, в котором находилось около тысячи человек, оказался заблокирован, и охрана загоняла всех обратно. "Мы танцевали, ожидая шоу Sphere Ebbasta, когда мы почувствовали резкий запах, мы побежали к одному из аварийных выходов, но обнаружили, что он заблокирован, вышибалы сказали нам возвращаться ..." - рассказал он.

