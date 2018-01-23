Умерла старейшая голливудская актриса

Старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла в возрасте 105 лет.

Об этом пишет "Лента.ру".

Дочь перебравшихся в США румынских евреев, Сойер родилась в 1912 году, первую роль она получила в 18 лет, и за свою карьеру снялась более чем в 140 картинах.

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Несмотря на то, что она больше была известна на телевидении, актриса снялась в таких фильмах, как "Когда Гарри встретил Салли", "Тупой и еще тупее" и "Ананасовый экспресс".

В возрасте 99 лет она являлась старейшим членом Академии кинематографических искусств и наук, голосуя за присуждение премии "Оскар".

Как сообщал "Обозреватель", в США в возрасте 93 лет скончалась актриса Дороти Мэлоун, получившая "Оскар" в 1957 году.