Украинцы почувствовали себя гордо: режиссер подвел итоги запрета российских фильмов

Известный украинский режиссер Владимир Тихий заявил, что запрет российского телепродукта в Украине уже ударил по экономическому состоянию его изготовителя.

Такие слова прозвучали в интервью "Укринформу".

"Есть определенные экономические последствия: россияне уже за это деньги не получают, как раньше. То есть, как только запретили российский медийный продукт в Украине, это стало ощутимым ударом для российского кино-медиарынка, они до 20-30% прибыли сразу потеряли. Это - серьезно", - сказал он.

По словам Тихого, у украинского кино сейчас появился реальный шанс, как и у всех граждан нашей страны.

"Я не могу сейчас говорить за всех, но украинцы вдруг начали чувствовать себя гордо. Гордиться тем, что они украинцы. С началом Майдана наши проснулись повсюду, все украинские сообщества, которые давно эмигрировали и уже получили гражданство", - подчеркнул режиссер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вокалист украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо высказался о пагубном влиянии России на современных жителей Украины.