''Ты - следующая!'' Еще одна ''королева красоты'' в Ираке получила угрозы

Бывшая "Мисс Ирак" Шима Кассем заявила, что неизвестные угрожают ей убийством.

По ее словам, она получила сообщение, в котором говорится, что она "будет следующей" (перед этим в Ираке была зверски убита бывшая "Мисс Багдад" Тара Фарес), передает ВВС.

Иракские СМИ допускают, что модели становятся жертвами радикалов, которые решили наказать их за "немусульманский" образ жизни, в частности за любовь к откровенной одежде.

В августе сообщалось о еще две смерти в Ираке, связанные с индустрией красоты. Тогда при загадочных обстоятельствах умерли владельцы двух салонов красоты в Багдаде. Их убили в их собственных домах.

Погибшие входили в тот же круга общения, что и Тара Фарес.

Премьер-министр Хайдер аль-Абаде уже заявил, что у него складывается впечатление, будто серия убийств была совершена "по плану".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кыргызстане в ночь со 2 на 3 июня в ДТП погибла 30-летняя Сания Шакирова, которая на конкурсе красоты Miss Universe Beauty — 2018 победила в номинации "Missis World".