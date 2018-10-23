Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

В Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлана Лободу.

Как передает "Стархит" со ссылкой на один из телеканалов, артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.

По информации источника, 36-летняя Лобода находится в состоянии средней тяжести. Сейчас она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России экстренно госпитализировали известную певицу, которой потребовалось хирургическое вмешательство.