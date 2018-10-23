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Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

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В Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлана Лободу.

Как передает "Стархит" со ссылкой на один из телеканалов, артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.

По информации источника, 36-летняя Лобода находится в состоянии средней тяжести. Сейчас она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.

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Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России экстренно госпитализировали известную певицу, которой потребовалось хирургическое вмешательство.

Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Место
РоссияМосква
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