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СпортLady

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Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото

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Американская супермодель Емили Ратаковски снялась в соблазнительной фотосессии.

Фото от знаменитого фотографа Тома Ньютона, девушка выложила на своей странице в Instagram.

Для фотосъемки супермодель оделась в темный жакет на голое тело, брюки такого же цвета и белые кроссовки. Натуральный макияж с акцентом на губы дополнили ее соблазнительный образ.

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Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото

instagram/emrata

Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото
Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото
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Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото
Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И что в ней соблазнительного??на вид обычная,может у них там она и соблазниьельная а у нас так выглядит любая среднего сегмента проститутка
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