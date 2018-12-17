Соблазнительная и чувственная: Ратажковски опубликовала шикарные фото

Американская супермодель Емили Ратаковски снялась в соблазнительной фотосессии.

Фото от знаменитого фотографа Тома Ньютона, девушка выложила на своей странице в Instagram.

Для фотосъемки супермодель оделась в темный жакет на голое тело, брюки такого же цвета и белые кроссовки. Натуральный макияж с акцентом на губы дополнили ее соблазнительный образ.

instagram/emrata

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.