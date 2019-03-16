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Скончалась Юлия Началова: слушать самые популярные песни

1.2тЧитать материал на украинском

В Москве 16 марта на 39-м году скончалась российская певица, телеведущая и актриса Юлия Началова.

По этому поводу OBOZREVATEL предлагает вспомнить ее самые популярные песни, которые принесли ей популярность в России и соседних странах.

Началова прославилась в конце 90-х – начале 2000-х. Всего в ее дискографии насчитывается восемь альбомов, 13 видеоклипов. Также артистка принимала участие в съемках кино и телепередач.

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Юлия Началова

Юлия Началова

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Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Началовой могла быть острая сердечная недостаточность, отек мозга и отказ внутренних органов, которые возникли вследствие осложнений подагры.

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Место
Россия
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минин евген
минин евген
нахуй здесь нужны песни никому неизвестной козы?
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