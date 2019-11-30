"Сколько осталось сиротами из-за триколора?" АТОшника разозлило фото с концерта Коржа

В сети распространили фото молодых парня и девушки, которые стояли рядом, обернутые в украинский и российский флаги на концерте известного белорусского певца Макса Коржа в Польше.

Соответствующее фотографию на своей странице Facebook разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Фото вызвало волну возмущения в сети.

Facebook Штирлица

"Мызамировци" продолжают забрасывать месседжи по всем социальным сетям. Интересно кто-то рассказывал этом юноше сколько украинских детей остались сиротами из-за триколора который висит на плечах этой девушки?", – спросил военный.

В комментариях под постом, пользователи соцсети оставили возмутительные комментарии: "Особенно бухое б*дло на заднем фоне показывает истинный взгляд на все. Все же это недостатки неполноценной культуры пропаганды и работы учителей над этим включая и родителей", "Фуб*я", "Два ватника ... постановочного фото".

Facebook Штирлица

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 июня 2019 белорусский рэпер Макс Корж, который ранее был запрещен в Украине, дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо". Певец обратился с громкими заявлениями в украинском.

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