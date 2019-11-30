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30 ноября • обновлено в 19:48
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"Сколько осталось сиротами из-за триколора?" АТОшника разозлило фото с концерта Коржа

4.8т
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В сети распространили фото молодых парня и девушки, которые стояли рядом, обернутые в украинский и российский флаги на концерте известного белорусского певца Макса Коржа в Польше.

Соответствующее фотографию на своей странице Facebook разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Фото вызвало волну возмущения в сети.

"Сколько осталось сиротами из-за триколора?" АТОшника разозлило фото с концерта Коржа

Facebook Штирлица

"Мызамировци" продолжают забрасывать месседжи по всем социальным сетям. Интересно кто-то рассказывал этом юноше сколько украинских детей остались сиротами из-за триколора который висит на плечах этой девушки?", – спросил военный.

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В комментариях под постом, пользователи соцсети оставили возмутительные комментарии: "Особенно бухое б*дло на заднем фоне показывает истинный взгляд на все. Все же это недостатки неполноценной культуры пропаганды и работы учителей над этим включая и родителей", "Фуб*я", "Два ватника ... постановочного фото".

"Сколько осталось сиротами из-за триколора?" АТОшника разозлило фото с концерта Коржа

Facebook Штирлица

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 20 июня 2019 белорусский рэпер Макс Корж, который ранее был запрещен в Украине, дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо". Певец обратился с громкими заявлениями в украинском.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Персона
Макс Корж
Место
Украина
Тег
флаг Украины
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Комментарии
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Вы вообще скоро вымрете, благодаря вашему флагу, отсутствию мозгов и прочих благоприятных факторов. И триколор тут вообще не при чём. Россия дала вам возможность идти своим путем. И только ваша проблема, что она ведет вас к смерти, так что хватит ныть.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
кто-то рассказывал этом юноше сколько украинских детей остались сиротами из-за этой ссано синей тряпки?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Сколько осталось сиротами из-за триколора?" - немцы гады ...
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