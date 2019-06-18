ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

С самолетом Киркорова случилось ЧП при посадке: на борту были его дети

Читать материал на украинском

Самолет из Болгарии, на котором летел российский певец Филипп Киркоров со своими детьми, неудачно приземлился в подмосковном аэропорту Домодедово.

Об этом сообщает Super.ru. Инцидент произошел во вторник, 18 июня.

Отмечается, что при посадке самолет рейсом Варна–Москва компании S7 сначала совершил жесткую посадку, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу, а затем пошел на второй круг.

Новости
Со 175 людьми на борту: в России Boeing не смог приземлиться. Видео изувеченного самолета

С самолетом Киркорова случилось ЧП при посадке: на борту были его дети

Со второй попытки экипаж успешно посадил самолет. В результате ЧП никто не пострадал.

С самолетом Киркорова случилось ЧП при посадке: на борту были его дети

Скриншот flightradar24

С самолетом Киркорова случилось ЧП при посадке: на борту были его дети

Скриншот flightradar24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский поп-певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Тег
самолет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
хуйловский путин
хуйловский путин
навозные лепешки на россии и то удачнее летают! россияне, делайте выводы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel