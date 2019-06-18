С самолетом Киркорова случилось ЧП при посадке: на борту были его дети

Самолет из Болгарии, на котором летел российский певец Филипп Киркоров со своими детьми, неудачно приземлился в подмосковном аэропорту Домодедово.

Об этом сообщает Super.ru. Инцидент произошел во вторник, 18 июня.

Отмечается, что при посадке самолет рейсом Варна–Москва компании S7 сначала совершил жесткую посадку, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу, а затем пошел на второй круг.

Со второй попытки экипаж успешно посадил самолет. В результате ЧП никто не пострадал.

Скриншот flightradar24

Скриншот flightradar24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский поп-певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США.

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