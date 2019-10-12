"Х-Фактор": онлайн все подробности 5 эфира 10 сезона на сайт

В субботу, 12 октября, в эфире телеканала СТБ состоится пятый выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором еще одна группа музыкантов попытается впечатлить звездных судей.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Традиционно в первых выпусках участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений будут в нашем материале.

Х-Фактор - 5 выпуск 10 сезон СТБ

В этом году постоянными судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк. Также в шоу участвует Оля Полякова.

Также каждый выпуск радует поклонников приглашенными членами жюри: в этот раз ожидается лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров. Об этом свидетельствует анонс Поляковой, который обещает скандальные выяснения отношений между судьями.

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на втором кастинге Полякова не присутствовала. Вместо нее место члена жюри занял Алессандро Сафина. Все подробности второго эфира читайте в нашем материале.

В третьем выпуске было целых два состава жюри. Первый: Нино Катамадзе, которая вернулась на юбилейный выпуск, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Контратюк. Второй состав: Алессандро Сафина, Настя Каменских, Оля Полякова и Андрей Данилко.

В четвертом выпуске многочисленных поклонниц порадовал своим присутствием артист Олег Винник, который хоть и ценил красоту женской половины участниц, но и вставлял жесткие "нет", если выступления не подходили под рамки проекта.

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