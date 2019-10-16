"Бал сатаны!" Что говорил об Украине пробравшийся в Киев Корчевников

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников, который был награжден Россией за "объективное освещение событий" во время аннексии Крыма, приехал в Киев.

В СБУ ответили, что запрета на въезд в страну "возможно и не было". А также пожурили журналистов за то, что те "не позвонили раньше". "Мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание. Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему въезд заранее", – заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал самые дерзкие высказывания Корчевникова об Украине за годы на российском телевидении.

"Кого подняла наверх пена Майдана?"

"Как это может быть, что в центре православного города Киева сегодня произошел такой фашистский переворот? Что делать людям, на которых объявили настоящую охоту так называемые отряды самообороны? Там творится настоящий бал сатаны!"

"Маска - главный образ Майдана. Но что за персонажи скрываются за ней? Кого подняла наверх пена Майдана?"

"Маски-шоу майдана: в чьих руках Украина?"

"Эти бойцы тормозят все машины с российскими флагами и избивают всех находящихся в салоне. Власть, где ты? Кто ты? Кто они нынешние правители Украины? Когда столько узнаешь о новых лидерах Майдана, то понимаешь, что там творится".

"43-летний Дмитрий Ярош. Уже много лет он пытается повторить судьбу ефрейтора Гитлера. Это его боевики разгромили киевскую администрацию, спровоцировали побоище на Банковой, а затем и под Верховной Радой".

"Из Украины в Россию. Бег 2014"

"Она попала в растрельные списки, потому что была против Майдана. Ей пришлось бежать. У них русско-украинская семья, они боятся за своих детей. Им тоже пришлось бежать".

Напомним, что Корчевников был внесен в базу "Миротворца" как пропагандист и пособник террористов. В 2017 году он посещал оккупированный Крым в нарушение украинского законодательства.

В 2014 году Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания передал СБУ список из 35 российских работников СМИ, которым должны были запретить въезд на срок от 3 до 5 лет.

В опубликованном списке был также Борис Корчевников. "Компанию" ему составили такие одиозные личности, как Иван Охлобыстин, Дмитрий Киселев, Михаил Леонтьев, Алексей Пушков, Сергей Доренко, Владимир Соловьев, Аркадий Мамонтов и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за того, что пропагандисту позволили въехать в Украину, в сети разгорелся скандал.

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