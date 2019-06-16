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"Превратилась в Охлобыстина": одиозная российская певица шокировала внешним видом

5.7тЧитать материал на украинском

Скандальная российская певица Юлия Чичерина кардинально изменила имидж.

В сети артистка, которая известна поддержкой террористов "Л/ДНР", опубликовала снимок, похваставшись короткой стрижкой. Пользователи нашли в ее внешнем виде сходство с актером Иваном Охлобыстиным, который также поддерживает агрессию РФ в Украине.

"До чего русский мир довел когда-то нестрашную, в общем, девушку! Она уже, наверное, и оправляется стоя..." "Тут Чичерина в Охлобыстина превратилась, во всех смыслах этого слова", - пишут блогеры.

Новости
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Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

АиФ

"Превратилась в Охлобыстина": одиозная российская певица шокировала внешним видом
"Превратилась в Охлобыстина": одиозная российская певица шокировала внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина спустилась в шахту на Донбассе, рассказав, как ей пришлось работать с отбойным молотком и лопатой.

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Персоны
Юлия ЧичеринаИван Охлобыстин
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