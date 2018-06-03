Представителю России на Евровидении пригрозили судом

Московский повар Иван Спринчан, который очень похож на представлявшего РФ на Евровидении Сергея Лазарева, грозится подать в суд на певца.

Об этом он сам рассказал в эфире российского телеканала НТВ, сообщает Life.ru.

По словам молодого человека, после видео, которое появилось на странице Лазарева в Instagram, его стали называть "конченым пьяницей".

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"Ну, там обсуждения были разные: Сергей Лазарев — он "на ЗОЖ", а этот человек на видео — он, типа, алкаш. А я на этом видео далеко не пьяный. Ну, может, бутылочку пива выпил. Люблю спать в самолёте. Так время быстрее пролетает", — рассказал Спринчан.

Видео на странице певца в соцсети появилось меньше месяца назад. В ролике видно, как сильно похожий на него человек спит в самолете и рядом находится почти допитая бутылка пива. Позже выяснилось, что это спал Иван Спринчан. Он действительно очень похож на Лазарева, особенно в профиль.

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Москвич отметил, что попросил Лазарева удалить видео, однако ответа так и не получил.

"Я написал Лазареву: "Удали видео. Иначе дело дойдёт до суда. Оно тебе надо?!" Но ответа так и нет", — рассказал он.

Спринчан добавил, что пока не торопится идти в суд. Ему бы хотелось, чтоб Лазарев как-то отреагировал и загладил свою вину.

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