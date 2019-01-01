Праздничное настроение: 10 лучших песен на Новый год

Новый год — самое волшебное время в году, море подарков, мигание гирлянд и елка. Прочувствуй атмосферу любимого праздника, вместе с музыкальной подборкой от OBOZREVATEL.
Wham! - Last Christmas
Верка Сердючка - "Новогодняя"
Дискотека Авария - "Новогодняя"
ABBA - Happy New Year
Elvis Presley - Here Comes Santa Claus
ТІК - Happy New Year
Alan Jackson - A HOLLY JOLLY CHRISTMAS
Frank Sinatra - Jingle Bells (lyrics)
Скрябін - З Новим роком і Рождеством
Madonna - Santa Baby
Как сообщал OBOZREVATEL, в крупных городах Украины 31 декабря состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года. Предлагаем вам посмотреть, как отмечали праздник украинцы по всех уголках страны.
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