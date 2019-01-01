Праздничное настроение: 10 лучших песен на Новый год

Новый год — самое волшебное время в году, море подарков, мигание гирлянд и елка. Прочувствуй атмосферу любимого праздника, вместе с музыкальной подборкой от OBOZREVATEL.

Wham! - Last Christmas

Верка Сердючка - "Новогодняя"

Дискотека Авария - "Новогодняя"

ABBA - Happy New Year

Elvis Presley - Here Comes Santa Claus

ТІК - Happy New Year

Alan Jackson - A HOLLY JOLLY CHRISTMAS

Frank Sinatra - Jingle Bells (lyrics)

Скрябін - З Новим роком і Рождеством

Madonna - Santa Baby

Как сообщал OBOZREVATEL, в крупных городах Украины 31 декабря состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года. Предлагаем вам посмотреть, как отмечали праздник украинцы по всех уголках страны.