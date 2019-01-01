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Праздничное настроение: 10 лучших песен на Новый год

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Новый год — самое волшебное время в году, море подарков, мигание гирлянд и елка. Прочувствуй атмосферу любимого праздника, вместе с музыкальной подборкой от OBOZREVATEL.

Wham! - Last Christmas

Верка Сердючка - "Новогодняя"

Дискотека Авария - "Новогодняя"

ABBA - Happy New Year

Elvis Presley - Here Comes Santa Claus

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ТІК - Happy New Year

Alan Jackson - A HOLLY JOLLY CHRISTMAS

Frank Sinatra - Jingle Bells (lyrics)

Скрябін - З Новим роком і Рождеством

Madonna - Santa Baby

Как сообщал OBOZREVATEL, в крупных городах Украины 31 декабря состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года. Предлагаем вам посмотреть, как отмечали праздник украинцы по всех уголках страны.

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Тема
Новый год
Место
Украина
Тег
Новый год-2019
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