Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила поклонников провокационным снимком.

Она опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, продемонстрировав на лестнице голые ягодицы, которые держит в отличной форме.

Из одежды на Каминской была лишь клетчатая накидка, нижнее белье и туфли на высоком каблуке. "Голая ж*па, путь к неизвестности", – подписала певица под снимком с юмором.

Поклонники были в восторге. Каминскую назвали смелой, а ее фигуру расхвалили, ведь артистка тяжело работает над тем, чтобы быть в форме.

"Ох, как смело", "Красотка", "Хвастуля ты! Но есть чем", "Спасибо Вам, что заставляете девчат чаще махать гантелями", "Кто работает над своим телом, может смело его демонстрировать", – написали поклонники.

instagram@babaslavka

instagram@babaslavka

instagram@babaslavka

instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская поделилась с поклонниками секретом красивой фигуры. Она рассказала, что придерживается интервальному голоданию, уточнив, сколько сбросила килограмм за месяц.

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