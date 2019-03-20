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/Новости шоу-бизнеса

Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото

1.1тЧитать материал на украинском

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила поклонников провокационным снимком.

Она опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте, продемонстрировав на лестнице голые ягодицы, которые держит в отличной форме.

Из одежды на Каминской была лишь клетчатая накидка, нижнее белье и туфли на высоком каблуке. "Голая ж*па, путь к неизвестности", – подписала певица под снимком с юмором.

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Поклонники были в восторге. Каминскую назвали смелой, а ее фигуру расхвалили, ведь артистка тяжело работает над тем, чтобы быть в форме.

"Ох, как смело", "Красотка", "Хвастуля ты! Но есть чем", "Спасибо Вам, что заставляете девчат чаще махать гантелями", "Кто работает над своим телом, может смело его демонстрировать", – написали поклонники.

Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото
Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото
Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото
Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото

instagram@babaslavka

Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото

instagram@babaslavka

Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото

instagram@babaslavka

Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть провокационным фото

instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская поделилась с поклонниками секретом красивой фигуры. Она рассказала, что придерживается интервальному голоданию, уточнив, сколько сбросила килограмм за месяц.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесФитнес
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
гидка пика+сілікон+ботокс=коцапська мегашмара
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