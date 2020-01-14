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14 января • обновлено в 15:23
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"Покажу путинофилам, кто тут хозяин!" Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины

1.7т
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Звезды Голливуда появились в шуточном ролике, сделанном в поддержку Украины, на основе патриотической комедии "Наші котики".

Так, его создали при помощи применения цифровых технологий, благодаря которым удалось достичь портретного сходства с такими актерами как Ник Пратт, Денни Гловер и Питер Динклэйдж. Отметим, что видео было опубликовано Telegram-каналом "ДвіЩ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Покажу путинофилам, кто тут хозяин!" Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины
"Покажу путинофилам, кто тут хозяин!" Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины
Новости
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В начале ролика, который, как и в фильме рассказывает о бойцах АТО, прототип Денни Гловера слышит звук взрыва и идет в бой.

"Слава Украине! Черт, я сейчас покажу путинофилам, кто тут хозяин!" — говорит он.

"Покажу путинофилам, кто тут хозяин!" Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины

Кроме того, другие персонажи заявляют, что хотят быть добровольцами АТО. Ведь туда идут лучшие из лучших.

"Покажу путинофилам, кто тут хозяин!" Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным сделала пародию на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Хммм... Звезды Голливуда... Джонни Деппа, знаю, Ди Каприо знаю, Клуни знаю, еще сотню Звезд знаю, а эту пое6ень первый раз вижу)))))))))) Комики наверное ?))))))))
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