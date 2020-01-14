"Покажу путинофилам, кто тут хозяин!" Звезды Голливуда "снялись" в ролике в поддержку Украины

Звезды Голливуда появились в шуточном ролике, сделанном в поддержку Украины, на основе патриотической комедии "Наші котики".

Так, его создали при помощи применения цифровых технологий, благодаря которым удалось достичь портретного сходства с такими актерами как Ник Пратт, Денни Гловер и Питер Динклэйдж. Отметим, что видео было опубликовано Telegram-каналом "ДвіЩ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

В начале ролика, который, как и в фильме рассказывает о бойцах АТО, прототип Денни Гловера слышит звук взрыва и идет в бой.

"Слава Украине! Черт, я сейчас покажу путинофилам, кто тут хозяин!" — говорит он.

Кроме того, другие персонажи заявляют, что хотят быть добровольцами АТО. Ведь туда идут лучшие из лучших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным сделала пародию на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана.

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