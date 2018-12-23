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"Под кайфом": Брежнева опозорилась у Урганта на росТВ

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Супруга композитора Константина Меладзе, певица Вера Брежнева попала под шквал критики из-за того, что вела себя не совсем прилично во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении.

Так, она постоянно перебивала мужа и пыталась высказаться. Эти манеры исполнительницы не понравились зрителям. Под соответствующим видео в YouTube появились нелестные комментарии.

"Что-то Брежнева в неадеквате, не?", "Как-будто под кайфом", "Полный колхоз", — написали пользователи.

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Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Скриншот с видео

По их наблюдениям, в звездной паре отсутствует гармония.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Скриншот с видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсети обнаружили в киновселенной Marvel российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу. Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes это предыстория первой части фильма "Мстители", посвященной русской шпионке Черной Вдове.

Персоны
Вера БрежневаКонстантин МеладзеИван Ургант
Место
Россия
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Говорова Елена
Говорова Елена
И чего об этой "галушке" вспоминать,она уже не наша. К тому же такая безвкусица, обычная российская деревня.....
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам запрешено смотреть российское телевидение, им можно смотреть только факельные шествия нацистов. А то еще узнают что живут в самой нищей стране...)))
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