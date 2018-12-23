"Под кайфом": Брежнева опозорилась у Урганта на росТВ

Супруга композитора Константина Меладзе, певица Вера Брежнева попала под шквал критики из-за того, что вела себя не совсем прилично во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении.

Так, она постоянно перебивала мужа и пыталась высказаться. Эти манеры исполнительницы не понравились зрителям. Под соответствующим видео в YouTube появились нелестные комментарии.

"Что-то Брежнева в неадеквате, не?", "Как-будто под кайфом", "Полный колхоз", — написали пользователи.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Скриншот с видео

По их наблюдениям, в звездной паре отсутствует гармония.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Скриншот с видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсети обнаружили в киновселенной Marvel российских музыкантов Николая Баскова и Веру Брежневу. Они появились в комиксе 2012 года The Avengers Prelude: Black Widow Strikes — это предыстория первой части фильма "Мстители", посвященной русской шпионке Черной Вдове.