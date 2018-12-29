''Пи*дец, сколько можно!'' Слепаков записал матерных хит об уходящем годе

Популярный российский комик Семен Слепаков записал видео по случаю новогодних праздников, рассказав о тяжелом 2018 году.

Запись опубликована на YouTube-канале артиста. В ролике Слепаков в нецензурной форме возмущается из-за возникших проблем в уходящем году, а еще 9 мужчин выступили у него на бэк-вокале, повторяя один и тот же припев:

Это был тяжелый год.

Был он тяжелей, чем тот.

Неожиданно нам всем

Много он принес проблем.

Но приходит новый год.

Будет все наоборот.

Он нам счастье принесет,

и споем мы через год.

Однако в итоге Слепаков в саркастической форме заявил, что в 2019 году в жизни россиян все изменится, он посоветовал людям "не унывать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слепаков объяснил, почему из YouTube удалили его скандальное видео с песней "О Солсберецком шпиле", которую он посвятил агентам ГРУ и отравителям Скрипаля.