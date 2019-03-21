Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"

В пятницу, 22 марта, состоится третий выпуск самого романтичного шоу "Холостяк-9", в котором главный герой Никита Добрынин впервые поцелует одну из участниц.

Судя по видео-анонсу на телеканале "СТБ", серия обещает быть горячей и насыщенной событиями, где будет присутствовать и ревность, и нежность, а также интриги и накал страстей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, Дина, Даша и Наташа отправятся в ночной клуб с Никитой на свидание, где девушки попытаются завоевать его внимание горячими танцами и нежными прикосновениями. Но только одна из них получит долгожданный поцелуй от главного Холостяка Украины.

Другие участницы попытаются стать более откровенными, рассказав о том, какими качествами обладают. Зрители увидят слезы Оли.

Также Никита отправится на первое свидание с Викой, которая загадочно приглашала его в "свой мир", прислав дрон на первую встречу.

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