МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"

263Читать материал на украинском

В пятницу, 22 марта, состоится третий выпуск самого романтичного шоу "Холостяк-9", в котором главный герой Никита Добрынин впервые поцелует одну из участниц.

Судя по видео-анонсу на телеканале "СТБ", серия обещает быть горячей и насыщенной событиями, где будет присутствовать и ревность, и нежность, а также интриги и накал страстей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, Дина, Даша и Наташа отправятся в ночной клуб с Никитой на свидание, где девушки попытаются завоевать его внимание горячими танцами и нежными прикосновениями. Но только одна из них получит долгожданный поцелуй от главного Холостяка Украины.

Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"
Новости
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Другие участницы попытаются стать более откровенными, рассказав о том, какими качествами обладают. Зрители увидят слезы Оли.

Также Никита отправится на первое свидание с Викой, которая загадочно приглашала его в "свой мир", прислав дрон на первую встречу.

Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"
Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"
Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"
Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"
Первый поцелуй, страсти и ревность: что будет в третьем выпуске "Холостяк-9"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Тег
Холостяк-9
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения