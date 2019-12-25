"Первопроходец": Семенович нашла объяснение лопнувшей груди российской звезды

Российская певица Анна Семенович прокомментировала разрыв импланта в груди у телеведущей Леры Кудрявцевой, которая перенесла срочную операцию.

Артистка посоветовала женщинам посещать маммолога каждые полгода, чтобы избежать неприятных последствий, передает "Звезда".

Семенович считает, что импланты Кудрявцевой были некачественными

"Те, кто делали себе импланты 10-15 лет назад, они были как первопроходцы. Импланты были, наверное, плохого качества, я не знаю. То, что она всех призывает пойти и проверить состояние своего здоровья, – это очень важно", – отметила Семенович.

Анна Семенович instagram/ann_semenovich

В свою очередь, пластический хирург Светлана Жаркова предположила в комментарии "Дни.ру", что у телеведущей была травма, из-за чего порвались грудные импланты.

Лера Кудрявцева instagram/leratv

"Лера пишет, что проходит чек-ап один раз в год. Мне непонятно, как на протяжении пяти или шести лет при прохождении чек-апа разрыва импланта не обнаружилось. И почему она так долго ходила с надорванными имплантами", – отметила она.

Специалист добавила, что внутри грудного импланта находится не текучий гель. Однако, если все же произошел надрыв, жидкость начинает менять свою химическую формулу, физическую форму и проникать в ткани железы.

Лера Кудрявцева instagram/leratv

Как сообщал OBOZREVATEL, Кудрявцева лично призналась, что у нее лопнул имплант. По словам звезды, ей гарантировали пожизненное использование. Женщине провели тяжелую операцию.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что Кудрявцева пойдет напоправку, если у нее не появились новообразования.

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