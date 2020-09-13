Звезды 'Женского квартала' о работе с Кравец и пандемии: трудности возникли на всех этапах

С творчеством "Женского квартала" знакомы многие украинцы. Актрисы то и дело преподносят интересные номера и шутки, однако во время пандемии коронавируса многим проектам пришлось приостановить съемочный процесс, как и звездам "Квартала".

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL артистки "Женского Квартала" Ирина Сопонару, Валерия Товстолес, Ольга Жуковцова и Марта Адамчук рассказали, как повлиял карантин на их дальнейшею работу, а также поведали, какие у них отношения друг с другом и существуют ли между ними конфликты.

– Валерия, расскажите, как сейчас проходят съемки во время пандемии?

– Изначально, когда карантин только начинался, я, как и многие, разумеется, отсиживалась дома. Точно не помню, но мне кажется, порядка двух с половиной месяцев я провела в такой самоизоляции. Сейчас, слава богу, работа немного возобновилась. Более того, ее даже стало как-то слишком много, и я пытаюсь теперь совместить все графики. Конечно, в приоритете у меня – "Женский квартал", но также меня приглашают сниматься в сериалы, а еще, раскрою секрет, мне предложили сыграть роль в настоящем большом кино! Когда я выхожу в люди, я стараюсь всегда надевать маску, со мной всегда антисептик, а еще я постоянно мою руки. Вот, наверное, главное, что изменилось сейчас в моей работе.

– Ольга, как вы отреагировали на этот непростой для всех период?

– Я переживаю только по одному поводу – чтобы карантин не мешал нам всем работать и творить. А вообще, с самого начала этого непростого периода, я просто покорилась судьбе. Я же не могу изменить ситуацию, правильно? Значит нужно ее принять и постараться извлечь, как можно больше пользы. Также, разумеется, я делаю все, чтобы мой организм был здоров, хоть и понимаю, что от этой болячки никто не застрахован.

– Марта, как вы считаете, во время пандемии стало много или, наоборот, меньше работы?

– Сегодня сложное время для актеров и артистов — в первую очередь потому, что каждый твой выход на площадку — под угрозой из-за неопределенной ситуации с пандемией. И это очень огорчает, ведь жить без любимой профессии людям творческой сферы — невыносимо. На сегодня работы не стало меньше, но она несколько изменила свой привычный принцип. К примеру, крупные организации устраивают для своих людей по всей Украине онлайн-конференции, в конце которых выступает артист, и это транслируется для всех сотрудников дистанционно. Такого рода концертов достаточно много. А еще появилось время для студийной работы и создания новых песен.

– Валерия, чем вы занимались во время сурового карантина?

– Первые две недели я не знала, чем себя занять. Хотя по факту, когда я только приступала к какому-то занятию (будь то уборка в шкафу или написание новой песни), свободного времени становилось сразу слишком мало. Карантин пролетел для меня достаточно быстро, и у меня не было времени бездельничать. Более того, я даже не набрала ни одного лишнего килограмма за этот период, хотя доступ к холодильнику был практически постоянно. Наоборот, я активно занималась спортом – подкачала пресс, подтянула ягодицы, увлеклась йогой.

– Ольга, с какими сложностями вы столкнулись во время работы из-за карантина?

– Как таковых сложностей не было, если не считать того, что наши гастроли с "Женским кварталом" отменили, точнее перенесли на более поздний срок. Но ничего, трудности нас только закаляют, и теперь придется работать в три раза больше. Так что, уже совсем скоро мы все станем супер-профессионалами.

– Марта, чему вас научил карантин?

–Трудности возникли на всех этапах и с самого начала, ведь работа артиста остается наименее защищенной в тот момент, когда люди думают, как им выживать, а не когда возобновляться концерты. Хотя отсутствие определенное время концертной деятельности разожгло в нас новый огонек — теперь, после ослабления карантина, каждый раз выходя на сцену, я на 100% стараюсь поймать удовольствие, ведь ты не знаешь, какие еще испытания тебя ждут. Поэтому сейчас я учусь жить сегодняшним днем. И, должна признаться, это благодаря карантину.

– Валерия, как прошла первая репетиция "Женского квартала" после сурового карантина?

– Первая репетиция с "Женским кварталом" была очень долгожданной! Мы так тепло, по-семейному слились в один организм, как будто не виделись вживую несколько лет, а не каких-то пару месяцев. Если говорить о самой программе, то новые выпуски традиционно будут максимально насыщены юмором, а еще к нам в гости придет много крутых звезд. Первый концерт был особенный потому, что на нем не было, увы, наших зрителей. Поначалу я думала, что, может, в чем-то это и хорошо, в том плане, что есть шанс снять номер со второго дубля. Но оказалось, что без энергии зрителей, их реакции и аплодисментов выступать очень трудно. Поэтому я жду-не дождусь, когда мы снова встретимся с публикой.

– Ольга, как вы отреагировали на возвращение на сцену?

– По правде, мне так радостно было вернуться на сцену после длительного перерыва, что даже не передать словами. Конечно, главный минус был в том, что съемки проходили без зрителей, но, поверьте, на качество исполнения это никак не повлияло. Даже наоборот – мы старались намного больше, чтобы уже телевизионный зритель смог насладиться нашей новой программой.

– Марта, как сейчас проходят съемки "Женского квартала"? Поменяется ли формат шоу?

– Съемки прошли прекрасно. Все очень соскучились, причем не только за съемочным процессом, а и за нашим дружным коллективом. Он у нас прекрасный. Все, конечно, происходило без зрителей. Это совершенно новый опыт, к которому мы отнюдь не были готовы, но справились, на мой взгляд, достойно. И теперь сможем порадовать зрителей новыми выпусками. А еще лично для меня это был особенный день, ведь я дебютировала на любимой сцене уже как MORA — это мой авторский проект, который я представила буквально накануне пандемии.

– Ирина, расскажите о вашем старте в "Женском квартале". Как вы попали на проект и сложно ли было адаптироваться под девчонок после "Лиги смеха"?

– Я, как и остальные участницы, прошла кастинг. Признаюсь, немного даже волновалась перед ним, так как раньше находилась и выступала в мужском коллективе. Но мне всегда очень хотелось поработать именно с девочками. А потом оказалось, что я многих знаю очень давно. И все оказалось даже лучше, чем я думала. Каждый наш съемочный концерт — это такой заряд позитива!

– Признайтесь, бывают ли у вас конфликты между собой во время съемок? Если да, как их устраняете?

– Не припоминаем, чтобы в нашем коллективе были конфликты. Все мы давно занимаемся юмором и прекрасно знаем, для чего мы это делаем. Так что на конфликты мы не теряем силы и энергию.

– Расскажите о работе с Еленой Кравец. Часто ли критикует девчонок?

– С Леной очень комфортно работать. Она талантливая, мудрая, спокойная, мне приятно находиться с ней рядом, у нее замечательная энергетика и чувство юмора. Лена не критикует, но, если спросишь совета, всегда пойдет навстречу и подскажет, как лучше сделать тот или иной скетч. Это действительно очень ценно, ведь мы многому у нее можем научиться.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кравец призналась, что устала от "Квартала". По словам звезды, она устала от тем, на которые они шутят в шоу.

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