Звезды с алкоголизмом: топ-5 артистов, которые разрушили свою карьеру

Многие актеры, которые становятся популярными и востребованными не проходят "испытание" славой и окунаются в разгульную жизнь употребляя алкоголь и наркотики. Так, кто-то позже находит в себе силы вернуться к здоровому образу жизни, а вот некоторые, наоборот, губят свою карьеру и здоровье.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать топ-5 артистов, которые уничтожили свою карьеру променяв ее на алкоголь и наркотики.
Аманда Байнс
Актриса прославилась в начале 2000-х благодаря фильмам "Большой толстый лгун", "Что хочет девушка" и сериалу "Все лучшее в тебе". Ее карьера развивалась до 2009 года. Именно тогда в ее жизни появился алкоголь и наркотики. В 2012 году Аманда стала виновницей целой серии ДТП, регулярно садясь за руль в нетрезвом состоянии.
Маколей Калкин
Комедия "Один дома" принесла Маколею Калкину славу в очень юном возрасте. Мальчик быстро начал набирать популярность, но не смог справится с ней. Кроме того, фактически на пике его карьеры в его семье начался разлад. После этого он начал увлекаться алкоголем и наркотиками. В результате режиссеры перестали предлагать ему роли и его карьера погасла также быстро, как и началась.
Маколей Калкин
Линдси Лохан
Карьера Линдси Лохан в Голливуде началась еще в возрасте 3-х лет но алкоголь, наркотики и правонарушения перечеркнули ее успех. Актрису уволили из многих фильмов и сериалов, а она заслужила славу одной из самых скандальных женщин в Голливуде. Актриса попыталась вернуть свой звездный статус, но у нее ничего не вышло.
Линдси Лохан
Дана Борисова
В 2008 году Дана Борисова рассталась со своим гражданским мужем Максимом Аксеновым, прошла через суды, проблемы с дочерью Полиной и раздел имущества. Все это неблагоприятно сказалось на ее состоянии и она увлекалась алкоголем. Несмотря на то, что артистка смогла "взять себя в руки" былую популярность она не вернула.
Дана Борисова
Юрий Николаев
Знаменитый телеведущий не скрывает, что лечился от алкоголизма в течение нескольких лет, пытаясь избавиться от зависимости в разных клиниках.
"Для меня алкоголизм был не просто проблемой, а настоящей бедой!", - признавался Юрий Николаев.
В 1983 году он смог справиться с болезнью и вернуться на телевидение.
Юрий Николаев
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