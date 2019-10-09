Топ-новых звезд Instagram: фото горячих красоток

Они молоды, красивы, богаты и успешны. Речь о юных звездах Instagram, которые стремительно ворвались в топы самых популярных селебрити соцсети и скоро могут потеснить признанных королев платформы.

OBOZREVATEL расскажет о пятерке самых успешных молодых представительниц Instagram-поколения, которые сильно шагнули вперед за последний год.

Деми Роуз

10 млн подписчиков

Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров. Низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии.

Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и в интернет-пространстве. Снимки девушки в "Инстаграме" за считаные минуты набирают тысячи лайков, а количество подписчиков уже перевалило за 10 миллионов.

Анастасия Квитко

10 млн подписчиков

Настя приобрела популярность в мире благодаря выдающимся формам, которые она не стесняется демонстрировать в пикантом виде. Девушке дали прозвище "русская Ким Кардашьян".

Насколько она похожа на Ким - вопрос спорный, но громкое прозвище уже приклеилось и приносит девушке большую пользу.

Хельга Лавкейти

4 млн подписчиков

Когда в поле зрения публики попала пышногрудая модель Хельга Лавкейти, восхищению не было предела – причем и мужскому, и женскому. Сейчас каждая ее пикантная публикация собирает сотни тысяч лайков и восхищенные комментарии, а количество фолловеров больше, чем у многих именитых звезд.

Стефани Мари

1,5 млн подписчиков

Американская фитнес-модель Стефани Мари имеет почти миллион подписчиков в Instagram. 25-летняя уроженка калифорнийского городка Ирвайн раз за разом собирает сотни лайков своими роскошными фотографиями.

Девушка работает фитнес-тренером в одном из тренажерных залов и на своем примере показывает, каким бывает идеальное тело.

Ханна Полайтс

1,3 млн подписчиков

Ханна Полайтс — модель и инстаблогерша из Австралии. У неё 1,3 миллиона подписчиков в инстаграме, и это неудивительно: девушка выглядит потрясающе и целыми днями позирует в купальниках, демонстрируя фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз порадовала поклонников горячими снимками в бикини, позируя в воде.

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