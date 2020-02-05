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7 февраля • обновлено в 08:22
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Звезду сериала "Великолепный век" приговорили к огромному сроку

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Актера Аднана Коча, известого по роли Бехрама-паши в "Великолепном веке", приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы в Турции.

Об этом сообщает издание Takvim.

Аднан Коч из сериала "Великолепный век"

Аднан Коч из сериала "Великолепный век"

Takvim

Согласно информации турецких изданий, актера обвиняют в целом ряде преступлений, среди которых - сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия. Практически все из вышеперечисленного произошло в марте 2018 года во время антинаркотической операции.

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По словам сотрудников правоохранительных органов, Аднан Коча вместе с пятью другими подозреваемыми, оказывал сопротивление, а затем взял в заложники сотрудников полиции, шестеро из которых были ранены. Кроме того, звезда "Великолепного века" пытался уничтожить улики, свидетельствующие против него.

Сам актер пока никак не комментировал свой приговор.

Аднана Коча осудили на 16 лет

Аднана Коча осудили на 16 лет

Instagram Аднана Коча

Как сообщал OBOZREVATEL, актрису из сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман посадили в тюрьму по делу о мошенничестве.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Юрко Медянык
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