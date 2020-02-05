Звезду сериала "Великолепный век" приговорили к огромному сроку

Актера Аднана Коча, известого по роли Бехрама-паши в "Великолепном веке", приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы в Турции.

Об этом сообщает издание Takvim.

Аднан Коч из сериала "Великолепный век" Takvim

Согласно информации турецких изданий, актера обвиняют в целом ряде преступлений, среди которых - сопротивление полиции, захват заложников, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное хранение оружия. Практически все из вышеперечисленного произошло в марте 2018 года во время антинаркотической операции.

По словам сотрудников правоохранительных органов, Аднан Коча вместе с пятью другими подозреваемыми, оказывал сопротивление, а затем взял в заложники сотрудников полиции, шестеро из которых были ранены. Кроме того, звезда "Великолепного века" пытался уничтожить улики, свидетельствующие против него.

Сам актер пока никак не комментировал свой приговор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, актрису из сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман посадили в тюрьму по делу о мошенничестве.

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