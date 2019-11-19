Звездное похудение: 5 знаменитостей, которые сбросили лишние килограммы

Известные люди всегда пытаются держать себя в форме и ухаживать за собой, но иногда их идеальное в клипах и на фотографиях тело на самом деле не такое уж и идеальное.

Кто из звезд имел проблемы с лишним весом: OBOZREVATEL подготовил топ-5 знаменитостей, которым удалось существенно похудеть.

Настя Каменских

Настя Каменских фото: lux.fm

Жена Потапа, певица Настя Каменских уже около 3 лет живет "спортивной" жизнью. За это время звезда похудела почти на 20 килограммов. Настя даже создала специальный блог, в котором описывала свои труды над идеальным телом. Рецепт похудения от Насти Каменских - режим дня, белковое питание с акцентом на рыбу и овощи и, конечно, регулярные занятия спортом.

Эрика Герцег

Эрика Герцег фото: lux.fm

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег тоже когда-то страдала из-за лишнего веса - девушка сбросила целых 30 килограммов. Главный секрет похудения Эрики Герцег - дробное питание и большие нагрузки. Так, певица советует уменьшить порцию пищу до размера кулака, углеводы есть только до 14 часов дня, а мясо заменить рыбой. Последний прием пищи - за четыре часа до сна.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская фото: lux.fm

Ради своей мечты - участия в шоу "Танцы со звездами" - украинская певица Наталья Могилевская похудела на 25 килограммов. Как известно, Могилевская и финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко стали победителями легендарного танцевального шоу в 2017 году.

Полина Гагарина

Полина Гагарина фото: topnews.ru

Когда-то пухленькая шатенка из "Фабрики звезд" Полина Гагарина сегодня выглядит кардинально иначе - невероятно тонкая, звонкая и светловолосая. После родов певица похудела на 40 килограммов за 6 месяцев, сев на жесткую диету. По рекомендации диетолога, Полина Гагарина утром ела долгие углеводы (каши), днем белок с клетчаткой, вечером тоже белок. Не забывала и про физические нагрузки.

Михаил Казаков

Михаил Казаков фото: topnews.ru

Актер из "Папиных дочек" Михаил Казаков, - на самом деле, полный не от природы, а поправился по просьбе продюсеров сериала. Когда съемки ситкома завершились, Казаков сменил стрижку и подкачался, вернув свою прежнюю форму. Результат звезды - минус 40 килограммов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на ТВ слили видео с молодыми Киркоровым, Королевой и другими звездами 90-х. Раритетные кадры были показаны на шоу "Привет, Андрей!" в выпуске, посвященном российской певице Татьяне Овсиенко.

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