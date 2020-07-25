Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости
Наталья Бочкарева и Виктор Логинов в ролях Даши и Гены Букиных. Газета.Ру
25 июля российская актриса, звезда комедийного сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева празднует свое 40-летие.
Известность пришла к ней в 2006 году после исполнения роли жены и матери семейства Букиных – Даши Букиной. До этого Бочкарева появлялась преимущественно в эпизодических ролях или же театральных постановках. OBOZREVATEL решил показать, как выглядела Наталья Бочкарева до съемок в сериале "Счастливы вместе".
Бочкарева в молодости и сейчас stuki-druki.com
В детстве родители Натальи все время пропадали на работе, поэтому девочку воспитывала тетя. Она водила Наталью сразу в несколько кружков: выжигания, частушек, народной песни, драмкружок. Девочка выделялась своим артистизмом, выступала на всех праздниках и детских утренниках. Больше всего она любила общаться с отцом, с удовольствием ездила с ним на рыбалку.
Маленькая Наталья Бочкарева biografii.net
В подростковом возрасте, по словам Натальи, она была послушным ребенком: "плохих компаний не водила, портвейн в подворотне не пила". В 1995 году тетя подтолкнула ее к поступлению в Нижегородское театральное училище, выразив сомнение, что у Натальи это получится. Но самоуверенная девушка все-таки поступила.
Наталья Бочкарева в юности biografii.net
Учеба в театральном училище стала для Натальи настоящим испытанием. Дорога в один конец занимала полтора-два часа, приходилось вставать очень рано. На первую пару Наталья приезжала, по ее словам, "полумертвая" от недосыпа, а возвращалась так поздно, что приходилось делать домашние задания в ванной, сидя на умывальнике, чтобы не разбудить свою младшую сестру Надежду.
Бочкарева в юности biografii.net
Родители в целом не одобряли выбор дочки – они хотели, чтобы Наталья стала экономистом. Лишь когда на их домашний телефон позвонил знаменитый актер и режиссер Олег Табаков и попросил позвать Наталью, потрясенные мать и отец поняли, что дочка на правильном пути. Именно Олег Табаков в свое время посоветовал Наталье, у которой от природы светлые волосы, перекраситься в темный или рыжий цвет.
Наталья Бочкарева biografii.net
После смерти родителей Наталье пришлось устроиться официанткой в ночной клуб и отправлять большую часть зарплаты тете в Нижний Новгород – женщина воспитывала 13-летнюю сестру Надю.
В 1998 году Наталья впервые снялась в эпизодической роли в фильме Эльдара Рязанова "Китайский сервиз".
Бочкарева в студенческие годы CULTIN.RU
После окончания Школы-студии МХАТ в 2002 году Наталья работала в Театре им. Чехова в спектаклях "Кабала святош", "Изображая жертву", и многих других. После нескольких лет работы Бочкаревой пришлось уйти из МХАТа – она отказалась играть роль женщины-наркоманки, в одной из сцен "расчленявшей" свою дочь.
"Это шло вразрез с моими принципами", – вспоминала Наталья.
Молодая Наталья Бочкарева biografii.net
В 2006 году Бочкарева получила предложение сниматься в сериале "Счастливы вместе" –российской адаптации американского ситкома "Женаты… с детьми". Наталья, которой еще не исполнилось и тридцати, должна была играть 40-летнюю женщину. Чтобы визуально "состарить" актрису – ее волосы перекрасили в рыжий цвет, а на лицо нанесли вульгарный макияж. В 2007-2008 актрисе приходилось сниматься беременной.
Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной biografii.net
С одной стороны, эта работа принесла ей популярность, с другой – актриса стала заложницей одной роли. После "Счастливы вместе" ее карьера пошла на спад. Никто не хотел видеть за прикипевшим к Наталье образом взбалмошной Даши Букиной талант драматической актрисы. Ей пришлось реализовывать себя в других профессиях.
Бочкарева с детьми biografii.net
В 2016 году, в возрасте 36 лет, Наталья Бочкарева попробовала свои силы в качестве режиссера. Длительное время она занималась съемками собственного проекта – киноленты "Свободный день". Сейчас актриса развивает несколько направлений своей творческой деятельности. Она является организатором школы-студии для одаренных детей, выпускает новые треки, последним из которых стала песня "Мартини". В 2019 году с участием исполнительницы состоялась премьера комедии "Две девицы на мели".
Наталья Бочкарева stuki-druki.com
Как сейчас выглядит Наталья Бочкарева:
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости biografii.net
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости biografii.net
Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости stuki-druki.com
Напомним, в конце 2019 года Наталья Бочкарева стала героиней громкого скандала – полиция задержала ее с наркотиками, которые актриса прятала в трусах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
На почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица.
18 октября 2019 года Бочкареву лишили водительских прав после скандала с наркотиками.