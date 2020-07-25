Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости

Наталья Бочкарева и Виктор Логинов в ролях Даши и Гены Букиных. Газета.Ру

25 июля российская актриса, звезда комедийного сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева празднует свое 40-летие.

Известность пришла к ней в 2006 году после исполнения роли жены и матери семейства Букиных – Даши Букиной. До этого Бочкарева появлялась преимущественно в эпизодических ролях или же театральных постановках. OBOZREVATEL решил показать, как выглядела Наталья Бочкарева до съемок в сериале "Счастливы вместе".

Бочкарева в молодости и сейчас stuki-druki.com

В детстве родители Натальи все время пропадали на работе, поэтому девочку воспитывала тетя. Она водила Наталью сразу в несколько кружков: выжигания, частушек, народной песни, драмкружок. Девочка выделялась своим артистизмом, выступала на всех праздниках и детских утренниках. Больше всего она любила общаться с отцом, с удовольствием ездила с ним на рыбалку.

Маленькая Наталья Бочкарева biografii.net

В подростковом возрасте, по словам Натальи, она была послушным ребенком: "плохих компаний не водила, портвейн в подворотне не пила". В 1995 году тетя подтолкнула ее к поступлению в Нижегородское театральное училище, выразив сомнение, что у Натальи это получится. Но самоуверенная девушка все-таки поступила.

Наталья Бочкарева в юности biografii.net

Учеба в театральном училище стала для Натальи настоящим испытанием. Дорога в один конец занимала полтора-два часа, приходилось вставать очень рано. На первую пару Наталья приезжала, по ее словам, "полумертвая" от недосыпа, а возвращалась так поздно, что приходилось делать домашние задания в ванной, сидя на умывальнике, чтобы не разбудить свою младшую сестру Надежду.

Бочкарева в юности biografii.net

Родители в целом не одобряли выбор дочки – они хотели, чтобы Наталья стала экономистом. Лишь когда на их домашний телефон позвонил знаменитый актер и режиссер Олег Табаков и попросил позвать Наталью, потрясенные мать и отец поняли, что дочка на правильном пути. Именно Олег Табаков в свое время посоветовал Наталье, у которой от природы светлые волосы, перекраситься в темный или рыжий цвет.

Наталья Бочкарева biografii.net

После смерти родителей Наталье пришлось устроиться официанткой в ночной клуб и отправлять большую часть зарплаты тете в Нижний Новгород – женщина воспитывала 13-летнюю сестру Надю.

В 1998 году Наталья впервые снялась в эпизодической роли в фильме Эльдара Рязанова "Китайский сервиз".

Бочкарева в студенческие годы CULTIN.RU

После окончания Школы-студии МХАТ в 2002 году Наталья работала в Театре им. Чехова в спектаклях "Кабала святош", "Изображая жертву", и многих других. После нескольких лет работы Бочкаревой пришлось уйти из МХАТа – она отказалась играть роль женщины-наркоманки, в одной из сцен "расчленявшей" свою дочь.

"Это шло вразрез с моими принципами", – вспоминала Наталья.

Молодая Наталья Бочкарева biografii.net

В 2006 году Бочкарева получила предложение сниматься в сериале "Счастливы вместе" –российской адаптации американского ситкома "Женаты… с детьми". Наталья, которой еще не исполнилось и тридцати, должна была играть 40-летнюю женщину. Чтобы визуально "состарить" актрису – ее волосы перекрасили в рыжий цвет, а на лицо нанесли вульгарный макияж. В 2007-2008 актрисе приходилось сниматься беременной.

Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной biografii.net

С одной стороны, эта работа принесла ей популярность, с другой – актриса стала заложницей одной роли. После "Счастливы вместе" ее карьера пошла на спад. Никто не хотел видеть за прикипевшим к Наталье образом взбалмошной Даши Букиной талант драматической актрисы. Ей пришлось реализовывать себя в других профессиях.

Бочкарева с детьми biografii.net

В 2016 году, в возрасте 36 лет, Наталья Бочкарева попробовала свои силы в качестве режиссера. Длительное время она занималась съемками собственного проекта – киноленты "Свободный день". Сейчас актриса развивает несколько направлений своей творческой деятельности. Она является организатором школы-студии для одаренных детей, выпускает новые треки, последним из которых стала песня "Мартини". В 2019 году с участием исполнительницы состоялась премьера комедии "Две девицы на мели".

Наталья Бочкарева stuki-druki.com

Как сейчас выглядит Наталья Бочкарева:

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости Instagram Натальи Бочкаревой

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости biografii.net

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости biografii.net

Звезде "Счастливы вместе" Бочкаревой – 40: как она выглядела в молодости stuki-druki.com

Напомним, в конце 2019 года Наталья Бочкарева стала героиней громкого скандала – полиция задержала ее с наркотиками, которые актриса прятала в трусах.

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