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19 мая • обновлено в 04:59
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Звезде "Дикого ангела" – 43 года: куда исчезла Наталия Орейро и как сейчас выглядит

2.3т
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19 мая аргентинская актриса, певица и модель Наталия Орейро, которая прославилась благодаря роли Милагрос в сериале "Дикий ангел" отмечает день рождения. Ей исполняется 43 года.

OBOZREVATEL предлагает узнать читателям, чем занимается и как сейчас выглядит актриса.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

sm-news.ru

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в Монтевидео, Уругвай. С самого детства будущая звезда начала заниматься актерским мастерством: уже с 12 лет Наталия снималась в рекламе, а в 14 лет была выбрана главной помощницей в шоу бразильской телеведущей.

В 1997 года Орейро снялась в сериале "Богатые и знаменитые", после которого к ней пришла первая слава.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

кадр из сериала

А закрепить популярность и завоевать любовь миллионов зрителей по всему миру Наталии удалось после съемок в сериале "Дикий ангел". В картине актрисе досталась роль сироты Милагрос.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

кадр из сериала

Тогда за отношениями бедной девушки и богатого парня Иво наблюдали миллионы телезрителей.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

кадр из сериала

Наталия Орейро

Наталия Орейро

bigmir.net

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

После завершения съемок в "Диком ангеле" в 1999 году, Наталия окунулась в музыку. Звезда записала сольный диск, который вышел в Аргентине в 2000 году.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Тогда же знаменитость переживает тяжелый разрыв с Пабло Эчарри после шести лет отношений. Помочь выйти из депрессии актрисе помог музыкант Рикардо Мольо, с которым в 2002 году они сыграли свадьбу.

В тому же года Орейро снялась в сериале "Качорра", выпустила третий сольный альбом, с которым отправилась в мировое турне.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

кадр из сериала

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

В 2012 году Наталия впервые стала мамой: актриса родила сына, которого назвали Мерлин Атауальпа.

Наталия Орейро с сыном

Наталия Орейро с сыном

Instagram @natalia_oreiro_world

Вместе с музыкальной карьерой, знаменитость продолжает сниматься в сериалах и фильмах. Так, в 2013 году актриса появилась в сериале "Только ты", в 2016 году снялась в картине "Красный перец", а в 2018 году – "Чокнутая".

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Кроме того, Орейро очень любит Россию. Более того, в марте 2019 года знаменитость заявила о желании получить российское гражданство, а в мае этого года поздравил россиян с Днем победы.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро не ведет свою страницу в соцсетях и не часто появляется на публичных мероприятиях. Однако на снимках, которыми делятся ее поклонники в фан-аккаунтах, актриса демонстрирует прекрасный внешний вид. Многие фанаты отмечают, что звезда совершенно не меняется с возрастом.

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Наталия Орейро

Наталия Орейро

Instagram @natalia_oreiro_world

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как британская певица Адель боролась с лишним весом и как она изменилась.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталия Орейро
Место
Аргентина
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