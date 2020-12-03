Звезда "Женского квартала" показала восьмимесячного сына. Видео

Украинская певица, участница "Женского квартала" Вера Кекелия показала восьмимесячного сына Ивана в своем новом клипе на песню "Люби мене".

Соответствующий ролик был опубликован на официальной YouTube-странице Кекелии. Отметим, что героем видеоряда также стал муж артистки и соавтор музыки Роман Дуда (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На мой взгляд, ничего ценнее семьи в мире нет. Все переживания и неудачи воспринимаются очень просто, когда в руках держишь драгоценное – своих детей!" – прокомментировала Кекелия свою работу.

К слову, по словам артистки, на написание новой песни ее вдохновило творчество легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.

"Хочу поблагодарить Лину Костенко за ее творчество, за ее стихи, один из которых вдохновил меня на написание песни "Люби мене". Хочу поблагодарить свое прошлое и вселенную за то, что имею сейчас!" – добавила она.

Режиссером видео выступила близкая подруга Кекелии и коллега по проекту "Женский Квартал" Марта Адамчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Кекелия рассказала, как совмещает работу и материнство. А также призналась, готова ли она к еще одному ребенку.