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7 февраля • обновлено в 08:22
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Звезда "Универа" после откровенных фото показалась с конем

1.8т
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Российская актриса Наталья Рудова, часто радующая своих поклонников откровенными фотоснимками, решила продемонстрировать фотографию с автомобилем.

Ранее звезду сериалов "Универ" и "Татьянин день" раскритиковали в Instagram из-за фотографии в купальнике в бассейне, а Рудова сама ответила на комментарий.

Звезда "Универа" после откровенных фото показалась с конем

Судя по всему, актриса обратила внимание на критику, и решила показать фото в зимней куртке возле автомобиля.

"Одетое , зимнее фото, все как и просили… И мой новый конь! Так вам больше нра??" – написала Рудова.

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