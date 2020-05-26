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26 мая • обновлено в 18:55
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Звезда "Сватов" раскрыла подробности съемок нового сезона сериала

1.7т
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Звезда сериала "Сваты" актриса Инна Королева рассказала о съемках седьмой части ситкома. По словам звезды, в финальном сезоне ее героине выделили мало экранного времени.

В популярном сериале Королева исполняет роль Маши, дочери героя Ивана Будько. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Звезда "Сватов" раскрыла подробности съемок нового сезона сериала

По словам артистки, лично она на съемочную площадку сериала "Сваты" больше не вернется. Все сцены с ее участием уже сняты.

"Меня там будет мало", – поделилась актриса.

Также Королева рассказала о личной жизни. Она отметила, что ей уже 44 года, и на данный момент она в разводе. Старшей дочери артистки скоро исполнится 18 лет. Также у звезды сериала "Сваты" подрастает маленький сын.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.

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Читайте все новости по теме "Запрет сериала "Сваты" в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Теги
шоу-бизнес Сваты
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