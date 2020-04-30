Звезда "Сватов" засветила голую грудь на пикантном фото

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли внучки-подростка Жени в сериале "Сваты", поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем артистка позировала в черных брюках и пиджаке, который надела на голое тело. Соответствующий снимок Кошмал опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Кошмал Фото: instagram/smorkovkina

"Потерялась в твоем свете", – написала актриса.

Анна Кошмал Фото: instagram/smorkovkina

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото со своей тайной свадьбы. Торжество состоялось еще в 2019 году.

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