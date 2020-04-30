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30 апреля • обновлено в 21:34
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Звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила голую грудь на пикантном фото

3.6т
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Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли внучки-подростка Жени в сериале "Сваты", поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем артистка позировала в черных брюках и пиджаке, который надела на голое тело. Соответствующий снимок Кошмал опубликовала на своей странице в Instagram.

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото: instagram/smorkovkina

"Потерялась в твоем свете", – написала актриса.

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото: instagram/smorkovkina

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Звезда "Сватов" засветила голую грудь на пикантном фото
Звезда "Сватов" засветила голую грудь на пикантном фото
Звезда "Сватов" засветила голую грудь на пикантном фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Кошмал показала фото со своей тайной свадьбы. Торжество состоялось еще в 2019 году.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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