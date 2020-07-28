Звезда СССР Кондулайнен – в критическом состоянии: врачи диагностировали повреждение мозга

Елена Кондулайнен попала в больницу с инсультом . kinoistoria.ru

Секс-символ советского кино, звезда сериала "Интерны", фильмов "8 первых свиданий" и "Даун Хаус" Елена Кондулайнен находится в реанимации на интенсивной поддерживающей терапии.

Так, 24 июля актриса попала в больницу с инсультом. Ее состояние заметно ухудшилось – врачи диагностировали ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), пишет Telegram-канал Mash.

Также у Кондулайнен наблюдается неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга – Ред), и общая заторможенность речи.

Как сейчас выглядит Елена Кондулайнен РБК

Врачи отмечают, что положительной динамики они не видят.

Напомним, Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них – "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году актриса удостоилась звания заслуженной артистки РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля актриса Елена Кондулайнен почувствовала себя плохо в ресторане "Времена года" в ЦПКиО им. Горького, где проходил выпускной вечер школьников. Во время произношения тоста артистка почувствовала острое недомогание – у нее появились головная боль и нарушения речи. Медиков Елене вызвал официант, у нее диагностировали инсульт.