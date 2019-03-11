Звезда сериала "Кухня" попал в больницу: что с ним

Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова срочно госпитализировали в Москве. В настоящее время Назарова поместили в отделение нейрохирургии. Его увезли в больницу из-за сильных болей в спине, сообщает Telegram-канал "112".

Сам актер опроверг информацию о своей госпитализации, пишет "360".

novostivmire.com

"Вот е-мое! Это кто же себе позволяет такое фантазировать? Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь. У меня все хорошо, спасибо. Все нормально. Спасибо за беспокойство", — сказал актер "360".

Myslo

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная российская певица Юлия Началова попала в реанимацию. Артистка была экстренно госпитализирована, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!