Голливудская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон снялась в ярком социальном видео, где высказалась о стандартах, которые навязывает общество женщинам.

Ролик под названием "Будь леди, говорили они!" (Be a Lady They Said) был снят по инициативе популярного издания Girls Girls Girls. Текст о том, как окружение часто давит на женщин, читает Никсон. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Интересно, что все требования, перечисленные в видео, противоречат друг другу: быть сексуальной, но сохранять невинность, есть с аппетитом, не придерживаться диет, но оставаться худой, пользоваться косметикой, но выглядеть естественно.

Ролик "Будь леди, говорили они!" с Синтией Никсон Кадр из видео

"Они говорили – будь леди. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Ешь с аппетитом. Не ешь так быстро. Похудей. Перестань столько есть. О, Боже, ты выглядишь, как скелет. Ты выглядишь больной. Съешь бургер. Будь легкой. Будь миниатюрной", – обратилась актриса к публике.

Ролик "Будь леди, говорили они!" с Синтией Никсон Кадр из видео

Также она затронула темы сексуального насилия и домогательств, в частности, речь и о тех случаях, когда жертва сталкивается с нападками общества, потому что "сама спровоцировала насильника".

Ролик "Будь леди, говорили они!" с Синтией Никсон Кадр из видео

"Твоя юбка слишком короткая. Твоя юбка слишком длинная. Брюки слишком обтягивающие. Не показывай так много кожи. Не показывай бедра. Не показывай грудь. Не показывай живот. Не показывай белье. Не показывай плечи. Прикройся. Оставь что-то воображению. Одевайся скромно. Не будь соблазняющей. Мужчины не могут контролировать себя. У мужчин есть потребности. Раскрепостись. Выгляди сексуально. Выгляди привлекательно. Не будь такой провоцирующей. Ты будто сама просишь этого. Носи только черное. Носи каблуки", – говорится в "послании к женщинам".

