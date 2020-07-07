Звезда 'Папиных дочек' Арзамасова закрутила роман с 46-летним Авербухом: первые фото пары

Российская актриса, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова закрутила роман с известным хореографом и постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом.

Об этом сообщил журнал "Hello", а также опубликовал совместные фото пары. Отметим, что знаменитостей запечатлели на одной из летних веранд Москвы за романтическим ужином. На кадрах можно увидеть, что Лиза и Илья нежно держались за руки и смотрели друг на друга.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото – hellomagazine.com)

Позже Арзамасова подтвердила изданию информацию о романе с Авербухом. Однако все остальные подробности пожелала сохранить в тайне. К слову, об отношениях со звездой "Папиных дочек" высказался и сам хореограф.

"Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда", – рассказал Авербух для "Пятого канала".

Отметим, что актриса познакомилась с хореографом в 2010 году во время участия в шоу "Лед и пламень". Авербух выступал тогда продюсером проекта и тренером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лиза Арзамасова удивила поклонников пикантным снимком. На нем звезда "Папиных дочек" позировала в прозрачном топе без белья, сексуально оголив спину.